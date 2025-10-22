Un homme dangereux

Joe Pike n'avait rien prévu. Juste une visite à sa banque de quartier. Mais quand il assiste à l'enlèvement brutal d'une jeune employée par deux hommes, son instinct prend le dessus : il intervient, sauve la victime... et se retrouve plongé dans une affaire qui le dépasse. Peu après avoir été libérés sous caution, les ravisseurs sont retrouvés morts et Isabel a disparu. Pike est le principal suspect, avec Izzy. S'agit-il d'un enlèvement qui a mal tourné ? Ou tout s'est-il déroulé exactement comme elle l'avait prévu ? Convaincu que la vie d'Izzy est en danger, Pike fait appel à Elvis Cole pour la retrouver et rechercher la vérité. Mais ils ne sont pas les seuls à vouloir la retrouver à tout prix ... et les hommes désespérés sont dangereux.