#Polar

Un homme dangereux

Robert Crais, Crais Robert

Joe Pike n'avait rien prévu. Juste une visite à sa banque de quartier. Mais quand il assiste à l'enlèvement brutal d'une jeune employée par deux hommes, son instinct prend le dessus : il intervient, sauve la victime... et se retrouve plongé dans une affaire qui le dépasse. Peu après avoir été libérés sous caution, les ravisseurs sont retrouvés morts et Isabel a disparu. Pike est le principal suspect, avec Izzy. S'agit-il d'un enlèvement qui a mal tourné ? Ou tout s'est-il déroulé exactement comme elle l'avait prévu ? Convaincu que la vie d'Izzy est en danger, Pike fait appel à Elvis Cole pour la retrouver et rechercher la vérité. Mais ils ne sont pas les seuls à vouloir la retrouver à tout prix ... et les hommes désespérés sont dangereux.

Par Robert Crais, Crais Robert
Chez Talent sport

|

Auteur

Robert Crais, Crais Robert

Editeur

Talent sport

Genre

Thrillers

Commenter ce livre

 

Un homme dangereux

Robert Crais, Crais Robert

Paru le 22/10/2025

336 pages

Talent sport

19,90 €

9782378154912
