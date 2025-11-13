La plume du Condor est un récit de non-fiction au souffle littéraire et à l'intensité documentaire exceptionnelle. Il retrace la vie de Martín Almada, l'homme qui mit au jour en 1992 les Archives de la terreur : plus de cinq tonnes de documents secrets révélant l'existence de l'opération Condor, réseau transnational de répression coordonné par les dictatures sud-américaines avec l'appui de la CIA. En 1978, après trois années dans les geôles paraguayennes du sanguinaire général Stroessner pour "crime de terrorisme intellectuel" , Martín Almada parvient à gagner le Panama, puis la France, qui lui accorde l'asile. Pendant dix ans il travaille au sein de l'Unesco et va, à son tour, traquer le Condor. Devenu "le chasseur de Condor" , Almada incarne dans ce récit à la fois intime et historique la résistance des peuples face à la terreur d'Etat. Pablo Daniel Magee signe une fresque haletante, mêlant enquête, mémoire et souffle romanesque, où l'on croise le pape François, Che Guevara, Daniel Balavoine, Stéphane Hessel, et le cinéaste Costa-Gavras, qui en signe la préface. A travers une langue riche, incarnée, traversée par la poésie et la rage, l'auteur redonne vie à celles et ceux qui ont osé affronter l'invisible et briser le silence. Une enquête à la langue foisonnante, ponctuée de documents extraits de ces Archives de la terreur, à la frontière du roman historique, du témoignage et de l'investigation.
Par
Pablo Daniel Magee, Gavras Costa, Costa-Gavras Chez
Editions Syllepse
