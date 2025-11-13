La plume du Condor est un récit de non-fiction au souffle littéraire et à l'intensité documentaire exceptionnelle. Il retrace la vie de Martín Almada, l'homme qui mit au jour en 1992 les Archives de la terreur : plus de cinq tonnes de documents secrets révélant l'existence de l'opération Condor, réseau transnational de répression coordonné par les dictatures sud-américaines avec l'appui de la CIA. En 1978, après trois années dans les geôles paraguayennes du sanguinaire général Stroessner pour "crime de terrorisme intellectuel" , Martín Almada parvient à gagner le Panama, puis la France, qui lui accorde l'asile. Pendant dix ans il travaille au sein de l'Unesco et va, à son tour, traquer le Condor. Devenu "le chasseur de Condor" , Almada incarne dans ce récit à la fois intime et historique la résistance des peuples face à la terreur d'Etat. Pablo Daniel Magee signe une fresque haletante, mêlant enquête, mémoire et souffle romanesque, où l'on croise le pape François, Che Guevara, Daniel Balavoine, Stéphane Hessel, et le cinéaste ­Costa-Gavras, qui en signe la préface. A travers une langue riche, incarnée, traversée par la poésie et la rage, l'auteur redonne vie à celles et ceux qui ont osé affronter l'invisible et briser le silence. Une enquête à la langue foisonnante, ponctuée de documents extraits de ces Archives de la terreur, à la frontière du roman historique, du témoignage et de l'investigation.