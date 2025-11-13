Inscription
Essais

Planification de projet

Martial Prévalet

ActuaLitté
Entreprises, collectivités publiques, PME ou multinationales : toutes doivent s'appuyer sur une planification rigoureuse pour assurer la réussite de leurs projets et améliorer leurs performances. Définir les coûts et les délais, mobiliser les ressources humaines et matérielles, anticiper les risques, intégrer la stratégie de l'organisation, maîtriser la communication et la qualité... autant d'exigences qu'il est nécessaire de concilier pour mener à bien une planification. Mais comment choisir les bons outils ? Comment répartir les ressources ou tester différents scénarios ? Et surtout, comment articuler cette planification avec la stratégie globale de l'organisation ? A travers de nombreux exemples, tableaux de bord et bonnes pratiques, l'auteur vous accompagne dans la construction, l'analyse et l'optimisation de vos projets, tout en vous donnant les clés pour en assurer le suivi et l'évaluation. Que vous soyez chef de projet, manager ou étudiant, ce guide clair, complet et opérationnel vous aidera à maîtriser la planification de vos projets dans des environnements complexes et variés.

Par Martial Prévalet
Chez Gereso Editions

|

Auteur

Martial Prévalet

Editeur

Gereso Editions

Genre

Gestion de projet

Planification de projet

Martial Prévalet

Paru le 13/11/2025

262 pages

Gereso Editions

25,00 €

ActuaLitté
9791039710909
