Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

La Réjouissance

Stéphane Barsacq

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dans un monde dominé par le sentiment de la tragédie, j'ai voulu indiquer qu'il est une force de résistance : cette capacité d'épouser la joie au coeur du coeur. Tout l'effort de notre société est de conspirer à nous faire accroire que tout est condamné, - alors que ce n'est jamais le cas. J'ai souhaité montrer des contre-exemples, de Byzance à Florence, de Ronsard à Mallarmé, sans oublier Dante et Pascal, mais aussi Nietzsche et Rimbaud, ou mes aînés et amis - Emil Cioran, Edmond Jabès, Yves Bonnefoy, Philippe Jaccottet, Lucien Jerphagnon, Salah Stétié, René de Obaldia, Umberto Eco, Angelo Rinaldi et Jacqueline de Romilly. Quand tout va mal, nous reste à nous réjouir. Plus la réjouissance est difficile, plus elle est nécessaire. A chacun de nous de ne rien céder sur l'essentiel. Au long de cette Odyssée, il est question de la nécessité suprême : l'émerveillement devant le plus haut voltage de l'âme qui connaît et possède sa joie. Stéphane Barsacq a publié notamment Johannes Brahms (Actes Sud), François d'Assise, La joie parfaite (Seuil), Simone Weil, Le ravissement de la raison (Seuil), Cioran, Ejaculations mystiques (Seuil), Rimbaud, Celui-là qui créera Dieu (Seuil) et, aux éditions de Corlevour, En présence d'Yves Bonnefoy en 2017, Mystica en 2018, Météores en 2020 et Solstices en 2022. Son roman Le piano dans l'éducation des jeunes filles (Albin Michel) a reçu le prix Roland de Jouvenel décerné par l'Académie française en 2016.

Par Stéphane Barsacq
Chez Editions de Corlevour

|

Auteur

Stéphane Barsacq

Editeur

Editions de Corlevour

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La Réjouissance par Stéphane Barsacq

Commenter ce livre

 

La Réjouissance

Stéphane Barsacq

Paru le 22/10/2025

192 pages

Editions de Corlevour

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782372091503
9782372091503
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.