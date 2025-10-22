Dans un monde dominé par le sentiment de la tragédie, j'ai voulu indiquer qu'il est une force de résistance : cette capacité d'épouser la joie au coeur du coeur. Tout l'effort de notre société est de conspirer à nous faire accroire que tout est condamné, - alors que ce n'est jamais le cas. J'ai souhaité montrer des contre-exemples, de Byzance à Florence, de Ronsard à Mallarmé, sans oublier Dante et Pascal, mais aussi Nietzsche et Rimbaud, ou mes aînés et amis - Emil Cioran, Edmond Jabès, Yves Bonnefoy, Philippe Jaccottet, Lucien Jerphagnon, Salah Stétié, René de Obaldia, Umberto Eco, Angelo Rinaldi et Jacqueline de Romilly. Quand tout va mal, nous reste à nous réjouir. Plus la réjouissance est difficile, plus elle est nécessaire. A chacun de nous de ne rien céder sur l'essentiel. Au long de cette Odyssée, il est question de la nécessité suprême : l'émerveillement devant le plus haut voltage de l'âme qui connaît et possède sa joie. Stéphane Barsacq a publié notamment Johannes Brahms (Actes Sud), François d'Assise, La joie parfaite (Seuil), Simone Weil, Le ravissement de la raison (Seuil), Cioran, Ejaculations mystiques (Seuil), Rimbaud, Celui-là qui créera Dieu (Seuil) et, aux éditions de Corlevour, En présence d'Yves Bonnefoy en 2017, Mystica en 2018, Météores en 2020 et Solstices en 2022. Son roman Le piano dans l'éducation des jeunes filles (Albin Michel) a reçu le prix Roland de Jouvenel décerné par l'Académie française en 2016.