De neige et d'encre Tome 4

De retour dans la demeure familiale pour tirer un trait définitif sur son passé, Freya se heurte à l'hostilité de ses proches et des collaborateurs inquiets à l'idée qu'elle puisse reprendre les rênes de l'entreprise Gibson. Mais grâce au soutien indéfectible de Neneo, elle parvient à garder son sang-froid et à affirmer clairement sa décision : elle se retire des affaires familiales. C'est alors que débute enfin la soirée tant attendue en l'honneur des fiançailles de sa soeur Anna...
Par
Nathalie Lejeune, Miyuki Unohana Chez
Panini comics
Commenter ce livre