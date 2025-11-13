De neige et d'encre Tome 4

De retour dans la demeure familiale pour tirer un trait définitif sur son passé, Freya se heurte à l'hostilité de ses proches et des collaborateurs inquiets à l'idée qu'elle puisse reprendre les rênes de l'entreprise Gibson. Mais grâce au soutien indéfectible de Neneo, elle parvient à garder son sang-froid et à affirmer clairement sa décision : elle se retire des affaires familiales. C'est alors que débute enfin la soirée tant attendue en l'honneur des fiançailles de sa soeur Anna...