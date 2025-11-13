Inscription
#Manga

De neige et d'encre Tome 4

Nathalie Lejeune, Miyuki Unohana

ActuaLitté
De retour dans la demeure familiale pour tirer un trait définitif sur son passé, Freya se heurte à l'hostilité de ses proches et des collaborateurs inquiets à l'idée qu'elle puisse reprendre les rênes de l'entreprise Gibson. Mais grâce au soutien indéfectible de Neneo, elle parvient à garder son sang-froid et à affirmer clairement sa décision : elle se retire des affaires familiales. C'est alors que débute enfin la soirée tant attendue en l'honneur des fiançailles de sa soeur Anna...

Par Nathalie Lejeune, Miyuki Unohana
Chez Panini comics

|

Auteur

Nathalie Lejeune, Miyuki Unohana

Editeur

Panini comics

Genre

Seinen/Homme

De neige et d'encre Tome 4

Miyuki Unohana trad. Nathalie Lejeune

Paru le 13/11/2025

Panini comics

8,29 €

ActuaLitté
9791039140515
