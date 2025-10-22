Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Guide juridique des courtiers d'assurance

Safine Hadri

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le courtier d'assurance exerce une activité stratégique soumise à un encadrement rigoureux. Immatriculation, conformité, devoir de conseil, protection des données, lutte contre le blanchiment, gouvernance des produits : autant d'exigences qui imposent une maîtrise parfaite de son cadre juridique. Pour exercer en toute sécurité, le professionnel doit donc pouvoir s'appuyer sur une information fiable, structurée et immédiatement opérationnelle. Ce guide propose une cartographie claire de l'ensemble des règles applicables, ainsi que des conseils pratiques pour sécuriser l'activité au quotidien. Composé de quarante-et-une fiches pratiques, il est scindé en cinq grandes parties : - Distribution d'assurance : rôles, statuts et conditions d'exercice des intermédiaires. - Cadre légal et réglementaire : immatriculation ORIAS, relations avec l'ACPR, obligations d'adhésion, passeport européen, sanctions. - Relations avec les assurés : convention de courtage, devoir de conseil, responsabilité civile. - Relations avec les assureurs : mandats, rémunération, contrôle, gestion de portefeuille. - Conformité et gouvernance : RGPD, LCB-FT, vente à distance, co-courtage, gouvernance des produits, exigences du règlement DORA. Conçu pour les courtiers d'assurance, qu'ils exercent seuls ou en groupe, ce guide répond à leurs besoins spécifiques, tout en offrant des éclairages utiles aux autres intermédiaires (agents, mandataires, insurtechs, grossistes), ainsi qu'aux juristes et responsables conformité du secteur.

Par Safine Hadri
Chez Groupe Industrie Services Info

|

Auteur

Safine Hadri

Editeur

Groupe Industrie Services Info

Genre

Assurances

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Guide juridique des courtiers d'assurance par Safine Hadri

Commenter ce livre

 

Guide juridique des courtiers d'assurance

Safine Hadri

Paru le 05/11/2025

204 pages

Groupe Industrie Services Info

55,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782354745899
9782354745899
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.