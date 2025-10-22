Inscription
#Beaux livres

Les fromages de Suisse

Stéphane Méjanès, François Robin

ActuaLitté
Un voyage gourmand en haute gastronomie. A chaque fromage de Suisse est attachée une histoire qu'expliquent un terroir, un savoir-faire et, surtout, une passion. Cet ouvrage invite à la découverte de dix spécialités emblématiques du territoire helvétique, la plupart accolées à une appellation d'origine protégée. Le lecteur voyage à travers la région bucolique de Gruyère, découvre l'Abbaye de Bellelay et sa Maison de la Tête de Moine ou s'initie au folklore propre à Appenzell. Cet art de vivre qui connaît ses règles ou ses secrets invite à une authentique leçon de gastronomie. Douze chefs issus des tables parmi les plus en vue de Belgique, de France et de Suisse ont accepté de livrer leurs recettes inédites à base de fromages aussi gastronomiques qu'authentiques.

Par Stéphane Méjanès, François Robin
Chez Glénat

|

Auteur

Stéphane Méjanès, François Robin

Editeur

Glénat

Genre

Fromage

Les fromages de Suisse

Stéphane Méjanès, François Robin

Paru le 13/11/2025

224 pages

Glénat

50,00 €

ActuaLitté
9782344069769
