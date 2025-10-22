Les grands naufrages de l'Histoire Sur son lit de mort à l'été 1087, Guillaume le Conquérant, roi d'Angleterre et duc de Normandie, a longtemps hésité pour sa succession. Il s'était querellé avec son fils aîné, Robert, hésitait pour son second, William Rufus, et estimait trop jeune Henri, son quatrième fils et dixième enfant. Finalement, ce sera l'Angleterre pour William Rufus, le duché de Normandie pour Robert et quelques milliers de livres pour Henri. Malheureusement pour la Couronne anglaise, la période est ô combien tumultueuse. Quand ce ne sont pas les luttes fratricides entre les héritiers de Guillaume le Conquérant qui ensanglantent les campagnes, ce sont des barons qui se rebellent, le roi d'Ecosse qui cherche à envahir l'Angleterre, les Gallois qui se soulèvent ou encore des menaces françaises aux frontières du duché de Normandie. Trois décennies vont ainsi s'écouler avant que Henri, devenu entretemps Roi de l'Angleterre et duc de Normandie, puisse enfin espérer au calme. Mais le ciel est sombre et la mer houleuse en ce mois de novembre 1120. Est-il réellement prudent pour Henri 1er de faire traverser la Manche à son fils William Adelin, même si le navire porte le nom angélique de la Blanche Nef ?