Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Polar

La blanche nef

Jean-Yves Delitte, Marco Bianchini, Francesco Mercoldi

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Les grands naufrages de l'Histoire Sur son lit de mort à l'été 1087, Guillaume le Conquérant, roi d'Angleterre et duc de Normandie, a longtemps hésité pour sa succession. Il s'était querellé avec son fils aîné, Robert, hésitait pour son second, William Rufus, et estimait trop jeune Henri, son quatrième fils et dixième enfant. Finalement, ce sera l'Angleterre pour William Rufus, le duché de Normandie pour Robert et quelques milliers de livres pour Henri. Malheureusement pour la Couronne anglaise, la période est ô combien tumultueuse. Quand ce ne sont pas les luttes fratricides entre les héritiers de Guillaume le Conquérant qui ensanglantent les campagnes, ce sont des barons qui se rebellent, le roi d'Ecosse qui cherche à envahir l'Angleterre, les Gallois qui se soulèvent ou encore des menaces françaises aux frontières du duché de Normandie. Trois décennies vont ainsi s'écouler avant que Henri, devenu entretemps Roi de l'Angleterre et duc de Normandie, puisse enfin espérer au calme. Mais le ciel est sombre et la mer houleuse en ce mois de novembre 1120. Est-il réellement prudent pour Henri 1er de faire traverser la Manche à son fils William Adelin, même si le navire porte le nom angélique de la Blanche Nef ?

Par Jean-Yves Delitte, Marco Bianchini, Francesco Mercoldi
Chez Glénat

|

Auteur

Jean-Yves Delitte, Marco Bianchini, Francesco Mercoldi

Editeur

Glénat

Genre

Historique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La blanche nef par Jean-Yves Delitte, Marco Bianchini, Francesco Mercoldi

Commenter ce livre

 

La blanche nef

Jean-Yves Delitte, Marco Bianchini, Francesco Mercoldi

Paru le 22/10/2025

56 pages

Glénat

16,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782344068328
9782344068328
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.