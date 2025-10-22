Inscription
#Essais

Frugalité, la clé d'une sobriété réussie

Philippe Derouette

Dans un monde où les crises (climatique, énergétique, sociale, économique) s'intensifient, la "sobriété" s'impose, parfois comme une injonction. Mais une simple obligation peut-elle tenir lieu de finalité ? Cette confusion est à déconstruire. La véritable sobriété ne naît pas d'une contrainte, mais résulte d'une démarche délibérée sur nos besoins essentiels : la frugalité. Loin d'être synonymes, la frugalité (la fin) et la sobriété (les moyens) agissent sur des registres distincts. En puisant dans la philosophie antique, les sciences humaines et une observation aiguisée de notre société, cet essai invite à une introspection radicale sur ce qui est réellement essentiel. Retrouver cette boussole de la frugalité rend la vie plus simple, plus riche de sens, et la sobriété en découle comme une évidence. Cette autonomie regagnée réconcilie l'individu avec son environnement et avec lui-même pour une vie épanouie, libre et engagée, au sein d'une société plus vertueuse.

Chez Editions L'Harmattan

Auteur

Editeur

Genre

Marchés financiers

Frugalité, la clé d'une sobriété réussie

Paru le 22/10/2025

136 pages

15,00 €

9782336556192
