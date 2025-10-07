Inscription
#Essais

La société civile en première ligne

Revue Projet Ceras

ActuaLitté
Crise démocratique, montée des extrêmes, inégalités sociales, urgence écologique... Et si la société civile portait les réponses de demain ? A partir d'une enquête inédite en partenariat avec le Pacte du pouvoir de vivre, ce numéro spécial met en lumière les forces, les limites et les dilemmes d'une société civile organisée en France. Entre compromis et radicalité, indépendance et efficacité, celle-ci cherche à peser autrement sur les acteurs politiques. Un état des lieux lucide, enrichi d'articles complémentaires à l'enquête, à un moment décisif avant les élections municipales de 2026 et la présidentielle de 2027.

|

Auteur

Editeur

Genre

Sociologie

La société civile en première ligne

Paru le 07/10/2025

96 pages

13,00 €

9782487472044
