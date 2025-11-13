Inscription
#Roman francophone

Too Young for You

Eva Baldaras

Il affole ses sens avec son parfum, elle va chambouler son coeur avec sa musique. Cachée derrière ses grosses lunettes qu'elle déteste et ses vêtements beaucoup trop grands pour elle, Roxane ne rêve que d'une chose : devenir chanteuse. Alors qu'elle est en train d'interpréter des musiques dans le métro, elle est repérée par un chasseur de têtes et décroche un contrat au sein de la célèbre maison de disques AI New York Records. Etre produite par un label réputé, aller vivre pendant deux mois dans un hôtel particulier à New York, faire de sa passion une réalité, s'enfuir à des milliers de kilomètres de son père trop protecteur et être aux côtés d'un manager ultra-sexy, ça vend du rêve, non ? Malheureusement, cette idylle est loin d'être parfaite, car Morgan, ledit manager ultra-sexy, s'avère être un producteur aussi intransigeant qu'impitoyable. Mais, même si tout les sépare, Roxane ne peut pas rester de marbre face aux énigmatiques yeux gris de Morgan et à son aura virile et autoritaire. Il a beau tenter de le cacher, il y a, dans son regard de fer, cette étincelle qui prouve que lui non plus n'est pas indifférent. A propos de l'autrice : Eva Baldaras est une auteure française de romances aussi pétillantes que sexy ! Eternelle romantique et optimiste, elle croit au coup de foudre et à l'amour fou. Elle écrit avec le coeur, une pointe d'humour, et prend beaucoup de plaisir à malmener ses personnages pour leur rendre la vie difficile.

Par Eva Baldaras
Chez HarperCollins France

|

Auteur

Eva Baldaras

Editeur

HarperCollins France

Genre

Romance sexy

Too Young for You

Eva Baldaras

Paru le 13/11/2025

448 pages

HarperCollins France

7,90 €

9791033924852
© Notice établie par ORB
