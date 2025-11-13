Inscription
#Roman francophone

Parmi les fleurs bruissent les secrets

Sarah Tardy, Adrienne Young

ActuaLitté
Un roman envoûtant sur les traces d'une femme prête à traverser le temps pour conjurer une malection familiale Dans une petite ville de Caroline du Nord cernée par les montagnes, June Farrow attend que le destin la rattrape. Car les femmes Farrow sont connues pour leur ferme florale mais aussi pour l'étrange malédiction qui les frappe l'une après l'autre. Depuis un an, June voit et entend des choses qui n'existent pas. De légers carillons éoliens, une voix l'appelant par son nom et une porte énigmatique apparaissant de nulle part : autant de signes qui lui annoncent le début de sa longue déchéance. Après la mort de sa grand-mère, June se risque à franchir le pas de la porte qui continue de surgir miraculeusement. De l'autre côté l'attendent un voyage à même de changer à la fois le passé et le futur, la vérité derrière les mystères qui tourmentent sa ville et une histoire d'amour maudite. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Sarah Tardy A propos de l'autrice Adrienne Young est l'autrice du diptyque Fable. Parmi les fleurs bruissent les secrets est son premier roman pour adultes et un best-seller instantané. "Un beau roman, original et addictif, sur la quête des origines et la puissance des liens familiaux". Blandine Pied, La Voix du Nord "Un roman captivant mêlant mystères et pointe de surnaturel avec un voyage dans le temps où l'amour est la solution à tout". 20 minutes

Par Sarah Tardy, Adrienne Young
Chez HarperCollins France

|

Auteur

Sarah Tardy, Adrienne Young

Editeur

HarperCollins France

Genre

Littérature anglo-saxonne

Retrouver tous les articles sur Parmi les fleurs bruissent les secrets par Sarah Tardy, Adrienne Young

Commenter ce livre

 

Parmi les fleurs bruissent les secrets

Adrienne Young trad. Sarah Tardy

Paru le 13/11/2025

400 pages

HarperCollins France

9,00 €

ActuaLitté
9791033924777
© Notice établie par ORB
