#Essais

Eloge spirituel de la simplicité

Maximilien Le Fébure du Bus

A quoi sert de réussir dans la vie si c'est au prix d'un coeur tourmenté et encombré de futilités ? Cette inquiétude est le lot de nos vies contemporaines et nous aspirons souvent à plus de sérénité et de simplicité... Mais comment se désencombrer, se libérer ? Le Père Maximilien nous entraîne sur les pistes sûres de la sagesse évangélique émaillées par les réflexions de grands écrivains. Partons à la découverte de ce que signifie l'esprit d'enfance, la juste transparence dans nos relations, la douceur de la vérité, l'imitation du Christ qui modèle nos coeurs. Pour être heureux, tout simplement. Le Père Maximilien Le Fébure du Bus est chanoine régulier à l'abbaye de Lagrasse (Aude). Il est l'auteur dans la même collection de Eloge spirituel du repos.

|

Auteur

Editeur

Genre

Vie chrétienne

Retrouver tous les articles sur Eloge spirituel de la simplicité par Maximilien Le Fébure du Bus

Commenter ce livre

 

Paru le 13/11/2025

110 pages

11,90 €

9791033616863
© Notice établie par ORB
