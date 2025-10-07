Inscription
Damien Eleonori

En plein coeur de la nuit, le capitaine Adam Farrow, spécialiste des affaires macabres, est appelé sur une scène de crime. Au coeur des catacombes de Paris, à plusieurs mètres sous la ville lumière, le corps d'un adolescent a été retrouvé, mutilé. Sur le plafond, un message en lettres de sang, écrit dans une langue oubliée de tous. Nous étions un, nous serons bientôt un. Adam le sent : ce crime n'est que le premier. Un assassin invisible, des crimes qui se multiplient, dans un monde dicté par Unleashed, un jeu vidéo mêlant réseaux sociaux et expérience immersive. Dans le réel comme dans le virtuel, l'ombre d'un Mal insaisissable plane, tirant les ficelles.

Par Damien Eleonori
Chez Editions IFS

Auteur

Damien Eleonori

Editeur

Editions IFS

Genre

Thrillers

Nous sommes un

Damien Eleonori

Paru le 07/10/2025

394 pages

Editions IFS

18,95 €

9782390460671
