Vous rêveriez d'une voix libre et puissante ? Elisabeth Baile a créé une nouvelle pédagogie, le chant postural, pour vous aider. Ce livre est le premier à vous l'expliquer. Ses deux auteurs nous expliquent que manque d'assurance dans la voix et la posture vont de pair. Or, notre peur de la cambrure nous empêche de trouver une assise solide. Notre voix s'en trouve fragilisée, bridée. Pour la libérer, le chant postural nous propose de trouver un appui nouveau sur notre bassin bien placé et de réajuster notre posture. Notre voix gagne alors en justesse, amplitude, clarté et puissance naturelles. C'est tout un cheminement personnel de réconciliation entre corps et esprit, il augmente notre confiance en nous et notre capacité à agir. Vous l'aurez compris, le chant postural n'est pas une simple technique vocale mais un outil de développement personnel.