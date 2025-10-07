De décennies de travail de terrain, Philippe Beaujard – venu en ingénieur agronome sur la Grande Ile et devenu anthropologue et historien –, a rapporté une vaste connaissance, unanimement reconnue, des sociétés malgaches. De Madagascar, il a aussi rapporté une moisson de photographies qui sont autant de précieux témoignages documentant ses peuples, leurs sociétés et leur histoire, ce qu'il nous donne ici à découvrir au fil d'un itinéraire à travers trois sociétés voisines, celles des Tanala, des Antemoro et des Zafiraminia, Cet itinéraire éclaire à la fois le passé et le présent, non seulement d'une région, mais de l'île tout entière. Il éclaire aussi son propre parcours : "J'étais parti avec le désir de découvrir un autre univers et de prendre du recul sur ma propre société. Le travail de terrain comprenait des moments de convivialité, mais aussi de gêne ou de souffrance, pour les Malgaches sujets d'observation, et pour moi – douleur d'être repoussé par quelqu'un dont vous voulez être ami sans trop savoir si vous en avez vraiment le droit. Pourtant, je ne voudrais en aucun cas avoir manqué cette source de richesse humaine qu'a représentée l'expérience d'une vie autre dans des sociétés en partie différentes. " Cette expérience d'un temps long au contact de ces sociétés, en particulier de plusieurs familles, n'est pas sans ouvrir la réflexion sur la mondialisation et ses conséquences, ainsi que sur l'acuité des problèmes environnementaux et ses origines. Madagascar connaîtra-t-elle le destin de l'île de Pâques ? " La réponse, hélas, ne dépend pas seulement des choix malgaches. "