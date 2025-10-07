Inscription
#Essais

Retours des Indes

Jean-Paul Barbe, Axelle Dedietrich

" Retours d'Indes " : ainsi le XVIIIe siècle désignait-il les denrées tropicales importées des Indes occidentales caraïbes dans les ports négriers français lors du troisième trajet du trop fameux commerce triangulaire, qui déporta et déplaça d'Afrique vers les Amériques et les îles de l'Atlantique près de 12 millions de captifs. L'auteur nous fait revivre le voyage d'un bateau négrier au XVIIIe siècle, mettant en scène le banal, mais aussi sordide et horrible quotidien de ces voyages, portant un regard plus accentué sur le troisième côté de ce triangle : le retour des Antilles à Nantes, port sur lequel se concentre le récit. Car Jean-Paul Barbe veut montrer que ces " Retours des Indes " véhiculaient aussi dans les têtes questions et silences, traumatismes et contradictions. Longtemps nul n'en parla. C'est la gageure prise que de tenter de mettre des mots sur ce flux de pensées. Cette docu-fiction reconstituée et réinventée prend appui sur le travail fondateur de l'historien Jean Mettas, qui répertoria l'ensemble des voyages de traite français, et pour beaucoup nantais, du XVIIIe siècle. Jean Paul-Barbe tente d'imaginer, à travers un réseau de courts récits qui s'y inscrivent, ce que put être la vie quotidienne à bord, en cette contre-société monstrueuse et pourtant bien humaine, avant que la " cargaison " ne rejoigne l'infernale exploitation caribéenne. Annexes accessibles via un QR-code inséré dans le livre : - Les trois poèmes qui concluent chacune des parties, mis en musique par Marc-Alexandre Goureau et portés par les voix de Jean François Gascard, Henri Mariel, Nina Kibuanda. - Un dossier "Pour aller plus loin" par Didier Guivarc'h, historien spécialiste de la traite négrière.

Par Jean-Paul Barbe, Axelle Dedietrich
Chez Hémisphères Editions

|

Auteur

Jean-Paul Barbe, Axelle Dedietrich

Editeur

Hémisphères Editions

Genre

Généralités

Retours des Indes

Jean-Paul Barbe, Axelle Dedietrich

Paru le 07/10/2025

148 pages

Hémisphères Editions

25,00 €

