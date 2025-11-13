Les Cévennes portent en elles une histoire forte, marquée par les révoltes protestantes, la mémoire des maquis et la dureté des conditions de vie d'un territoire longtemps enclavé. Terre de résistances, mais aussi de transformations, elles se retrouvent aujourd'hui à l'intersection de nombreux enjeux : un tourisme en plein essor qui redessine le quotidien des habitants, une activité agricole en mutation face aux sécheresses répétées, ou encore l'arrivée de nouveaux et nouvelles habitant·es en quête d'un autre mode de vie. Entre ruralité assumée, luttes sociales et attachement aux paysages façonnés par ses habitant·es, ce territoire soulève de nombreuses questions : quelles traces garde-t-il de son passé contestataire ? Comment ses habitants font-ils face aux crises climatiques et économiques ? Qu'est-ce que vivre dans les Cévennes, aujourd'hui ?