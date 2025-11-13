Un tsunami de vérités

Sean Síochàin nous offre ici le fruit de plusieurs années d'une enquêtes approfondie sur un sujet brûlant tel qu'est encore aujourd'hui l'événement qui a fait basculer l'humanité en 2020 à savoir la pandémie de Covid 19 Ce phénomène présenté par nos élites comme un fléau révèle en réalité les contours d'une vaste mascarade désignée par les plus avisés comme une plandémie Des symptômes d'une maladie qui ressemblait furieusement à la grippe jusqu'à des injections qui sont définitivement sorties du cadre de ce qu'on avait jusquelà appelé des vaccins tout n'a quasiment été que mensonges et manipulationsAprès un état des lieux plus qu'alarmant sur fond de transhumanisme on découvre que les technologies mises en oeuvre relèvent d'un savoirfaire digne d'une sciencefiction qui flirte avec l'infiniment petit les nanotechnologies Dans une seconde partie l'auteur nous offre des pistes de résistance et de régénération sur lesquelles il nous rappelle le pouvoir de la nature et l'importance de protocoles soigneusement élaborésLa troisième et dernière partie de l'ouvrage nous emmène enfin sur un chemin d'interrogations et de découvertes à propos de notre planète et de son histoire Nous aton vraiment raconté ce qui s'est passé dans notre histoire reculée ? La civilisation humaine ne se compteraitelle pas en dizaines de milliers d'années plutôt que les quelques millénaires que l'on veut bien lui octroyer ? Et pour finir pourquoi l'Antarctique estil si bien gardé et la libre circulation des individus y estelle strictement interdite ? Autant de secrets qui affleurent aujourd'hui de façon de plus en plus visible au gré de récits de lanceurs d'alerte dont le grand public a aujourd'hui progressivement connaissance notre réveil pourrait bien s'avérer inéluctable comme nous l'affirme l'auteur dans sa conclusion