Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Un tsunami de vérités

Sean Siochain

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Sean Síochàin nous offre ici le fruit de plusieurs années d'une enquêtes approfondie sur un sujet brûlant tel qu'est encore aujourd'hui l'événement qui a fait basculer l'humanité en 2020 à savoir la pandémie de Covid 19 Ce phénomène présenté par nos élites comme un fléau révèle en réalité les contours d'une vaste mascarade désignée par les plus avisés comme une plandémie Des symptômes d'une maladie qui ressemblait furieusement à la grippe jusqu'à des injections qui sont définitivement sorties du cadre de ce qu'on avait jusquelà appelé des vaccins tout n'a quasiment été que mensonges et manipulationsAprès un état des lieux plus qu'alarmant sur fond de transhumanisme on découvre que les technologies mises en oeuvre relèvent d'un savoirfaire digne d'une sciencefiction qui flirte avec l'infiniment petit les nanotechnologies Dans une seconde partie l'auteur nous offre des pistes de résistance et de régénération sur lesquelles il nous rappelle le pouvoir de la nature et l'importance de protocoles soigneusement élaborésLa troisième et dernière partie de l'ouvrage nous emmène enfin sur un chemin d'interrogations et de découvertes à propos de notre planète et de son histoire Nous aton vraiment raconté ce qui s'est passé dans notre histoire reculée ? La civilisation humaine ne se compteraitelle pas en dizaines de milliers d'années plutôt que les quelques millénaires que l'on veut bien lui octroyer ? Et pour finir pourquoi l'Antarctique estil si bien gardé et la libre circulation des individus y estelle strictement interdite ? Autant de secrets qui affleurent aujourd'hui de façon de plus en plus visible au gré de récits de lanceurs d'alerte dont le grand public a aujourd'hui progressivement connaissance notre réveil pourrait bien s'avérer inéluctable comme nous l'affirme l'auteur dans sa conclusion

Par Sean Siochain
Chez Editions Nouvelle Terre

|

Auteur

Sean Siochain

Editeur

Editions Nouvelle Terre

Genre

Actualité médiatique internati

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Un tsunami de vérités par Sean Siochain

Commenter ce livre

 

Un tsunami de vérités

Sean Siochain

Paru le 13/11/2025

288 pages

Editions Nouvelle Terre

23,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782918470632
9782918470632
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu Dominique Blanc rend sa Légion d’honneur pour protester contre Rachida Dati Face à Astérix, Freida McFadden doit s’incliner : le retour triomphal des Gaulois
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.