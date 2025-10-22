Summertime

Les Vacances d'Hercule Poirot : Notre détective aimerait bien passer des vacances tranquilles. Une petite île, un hôtel agréable, une cuisine soignée, des pensionnaires charmants : tout irait pour le mieux si, parmi les estivants, ne rôdait une de ces femmes fatales qui entraînent bien des drames dans leur sillage... La Maison du péril : St Loo, surnommée la "Reine des plages" . Hercule Poirot y fait la connaissance de Miss Buckley, une charmante jeune femme bien malchanceuse. En quelques jours, un lourd tableau s'est décroché au-dessus de son lit, un rocher a failli l'écraser et les freins de sa voiture ont lâché... Mais est-ce vraiment de la malchance ? La détente, l'évasion, la mer, le sable chaud... Voilà ce qu'évoquent les vacances pour le commun des mortels. Mais pas pour Hercule Poirot, car le crime, lui, ne connaît pas le repos. Et c'est parfois sous le soleil le plus éclatant que se fomentent les plus noirs desseins...