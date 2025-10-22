Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Polar

Summertime

Agatha Christie

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Les Vacances d'Hercule Poirot : Notre détective aimerait bien passer des vacances tranquilles. Une petite île, un hôtel agréable, une cuisine soignée, des pensionnaires charmants : tout irait pour le mieux si, parmi les estivants, ne rôdait une de ces femmes fatales qui entraînent bien des drames dans leur sillage... La Maison du péril : St Loo, surnommée la "Reine des plages" . Hercule Poirot y fait la connaissance de Miss Buckley, une charmante jeune femme bien malchanceuse. En quelques jours, un lourd tableau s'est décroché au-dessus de son lit, un rocher a failli l'écraser et les freins de sa voiture ont lâché... Mais est-ce vraiment de la malchance ? La détente, l'évasion, la mer, le sable chaud... Voilà ce qu'évoquent les vacances pour le commun des mortels. Mais pas pour Hercule Poirot, car le crime, lui, ne connaît pas le repos. Et c'est parfois sous le soleil le plus éclatant que se fomentent les plus noirs desseins...

Par Agatha Christie
Chez LGF/Le Livre de Poche

|

Auteur

Agatha Christie

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Romans policiers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Summertime par Agatha Christie

Commenter ce livre

 

Summertime

Agatha Christie

Paru le 22/10/2025

528 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253940050
9782253940050
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.