Rendez-vous à la porte dorée

" J'ai oublié pourquoi je t'ai quitté. " Anne étouffait dans son quotidien de mère et de femme. Elle n'avait pas compris qu'elle était comblée avant de tout envoyer valser pour une passion, pour un homme plus jeune qu'elle. Comment vivre quand on a le sentiment d'avoir éconduit l'amour de sa vie ? A quoi sommes-nous prêts pour le récupérer ? Après le succès de L'homme que je ne devais pas aimer, le nouveau roman d'Agathe Ruga révèle les regrets et la désillusion après la fuite. Il raconte surtout l'histoire d'Anne et Joachim, que seule l'écriture éternisera. Un magnifique drame sentimental, une intrigue rare, une tension incroyable. C'est fascinant et hypnotique, parce qu'il s'agit de la vie, simplement, et de tout ce que l'on ne comprend pas, ces choix qu'on regrette, ou non. Mohammed Aïssaoui, Le Figaro littéraire.