Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Beaux livres

Introposition

Jacques Bonnard, Tessa Gerster

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Peu connue du grand public, la figure de Jacques Bonnard (1954-2024) a pourtant été importante dans le paysage de l'art vaudois. Introposition témoigne de la diversité d'un travail constant mais hétéroclite, fait de peinture, de dessin et d'assemblages d'objets, avec quelque chose de dadaïste et des connotations humoristiques et fétichistes. Conçu par l'artiste en collaboration avec la graphiste Tessa Gerster et le Centre d'art contemporain lausannois CIRCUIT, ce livre rejoue les choix, le rythme et une certaine désinvolture de l'artiste, mais aussi son profond respect pour l'art.

Par Jacques Bonnard, Tessa Gerster
Chez Editions art&fiction

|

Auteur

Jacques Bonnard, Tessa Gerster

Editeur

Editions art&fiction

Genre

Monographies

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Introposition par Jacques Bonnard, Tessa Gerster

Commenter ce livre

 

Introposition

Jacques Bonnard, Tessa Gerster

Paru le 13/11/2025

120 pages

Editions art&fiction

28,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782889641017
9782889641017
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu Dominique Blanc rend sa Légion d’honneur pour protester contre Rachida Dati Face à Astérix, Freida McFadden doit s’incliner : le retour triomphal des Gaulois
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.