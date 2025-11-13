Peu connue du grand public, la figure de Jacques Bonnard (1954-2024) a pourtant été importante dans le paysage de l'art vaudois. Introposition témoigne de la diversité d'un travail constant mais hétéroclite, fait de peinture, de dessin et d'assemblages d'objets, avec quelque chose de dadaïste et des connotations humoristiques et fétichistes. Conçu par l'artiste en collaboration avec la graphiste Tessa Gerster et le Centre d'art contemporain lausannois CIRCUIT, ce livre rejoue les choix, le rythme et une certaine désinvolture de l'artiste, mais aussi son profond respect pour l'art.