La fascination

Claire vit dans une ferme en Bourgogne. Elle a longtemps voulu être un garçon. Mais avec la fin de l'enfance sont venus de nouveaux désirs. Au collège, elle écoute Nirvana, lit Rimbaud, elle se sent différente, encombrée par son corps et ses pensées. Et alors apparaît Marie Pasolini, une jeune professeure d'histoire-géo. Claire est fascinée par cette femme. Elle ne vit plus que pour elle. Toute l'année, elle tient le journal de cette histoire, de la jeune fille qu'elle est, de la femme qu'elle voudrait devenir. Des années plus tard, elle retrouvera ce journal, se souviendra de son trouble, de ce que cette professeure lui a révélé d'elle-même. Cécile Guidot a l'art de mettre des morts très justes sur l'instabilité émotionnelle des jeunes années et parcourt avec nostalgie ces constructions mentales qui hésitent entre urgence de vivre et adoration. Marie Jouvin, Lire magazine. Un roman magnifique. Mohammed Aïssaoui, Le Figaro littéraire.