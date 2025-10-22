Destination cosmos

Un "guide du routard" du cosmos, informatif et décalé à la fois, illustré d'une centaine d'illustrations originales en couleur. Montez à bord de votre vaisseau spatial, attachez votre ceinture et partez à la découverte des merveilles du cosmos ! Ce guide de voyage richement illustré regorge de conseils pour mieux comprendre vos astres favoris et leur rendre visite en toute sérénité. Planifiez chaque escale de votre odyssée spatiale en vous familiarisant avec les distances vertigineuses qui vous séparent de ces mondes fascinants, ainsi que les nombreux défis et dangers qui jalonneront votre aventure interstellaire. Découvrez des paysages cosmiques incroyables : tempêtes hexagonales, volcans de glace, astéroïdes à anneaux... Il y en a pour tous les goûts ! Survolez en dirigeable les nuages d'acide de Vénus, explorez les océans souterrains des lunes de Jupiter ou naviguez sur les lacs d'hydrocarbure de Titan (lune de Saturne). Envie d'un dépaysement ultime ? Que diriez-vous d'une virée au-delà du Système solaire, à la découverte de la myriade d'exoplanètes qui peuplent la Galaxie ? Sillonnez des mondes où le Soleil ne se couche jamais, des planètes solitaires dérivant dans l'espace interstellaire et des mondes-océans dénués de terre émergée. Enfin, les explorateurs les plus téméraires préfèreront assister aux spectacles les plus énergétiques de l'univers, de l'explosion violente d'une étoile massive aux trous noirs géants dévorant des torrents de matière brûlante.