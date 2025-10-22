Vol au-dessus d'un nid de cocus

L'homme blanc, le Français, le Juif, l'hétérosexuel, l'usager de l'audiovisuel public... Tous sont les cocus de l'époque. Des cocus souvent consentants et qui acceptent même de payer la chambre ! Avec sa plume acerbe et ironique, Gilles-William Goldnadel décrit les racines idéologiques et les rouages de l'inquiétant système wokiste devenu hégémonique et qui exclut sans-cesse, au nom de l'antiracisme, de lutte contre l'islamophobie ou de la domination masculine, quand ce n'est pas le devoir de réparation pour les crimes de la colonisation. Un texte où, comme dans Journal d'un prisonnier, il ne manquera pas de se mettre en scène de la plus caustique et la plus surprenante des façons !