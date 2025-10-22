Inscription
#Essais

Vol au-dessus d'un nid de cocus

Gilles-William Goldnadel

ActuaLitté
L'homme blanc, le Français, le Juif, l'hétérosexuel, l'usager de l'audiovisuel public... Tous sont les cocus de l'époque. Des cocus souvent consentants et qui acceptent même de payer la chambre ! Avec sa plume acerbe et ironique, Gilles-William Goldnadel décrit les racines idéologiques et les rouages de l'inquiétant système wokiste devenu hégémonique et qui exclut sans-cesse, au nom de l'antiracisme, de lutte contre l'islamophobie ou de la domination masculine, quand ce n'est pas le devoir de réparation pour les crimes de la colonisation. Un texte où, comme dans Journal d'un prisonnier, il ne manquera pas de se mettre en scène de la plus caustique et la plus surprenante des façons !

Par Gilles-William Goldnadel
Chez Fayard

|

Auteur

Gilles-William Goldnadel

Editeur

Fayard

Genre

Actualité médiatique France

Vol au-dessus d'un nid de cocus

Gilles-William Goldnadel

Paru le 22/10/2025

144 pages

Fayard

10,00 €

ActuaLitté
9782213733647
© Notice établie par ORB
