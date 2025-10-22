Nous avons l'honneur de vous rendre compte...

Le 13 novembre 2015, la France bascule dans l'horreur. Paris, frappé en son coeur, pleure ses morts et tente de comprendre l'indicible. Mais derrière les images diffusées en boucle, les hommages rendus aux unités d'élite, une vérité est restée cachée : celle des policiers ordinaires, premiers sur les lieux, premiers face à la terreur. Aujourd'hui, ces femmes et ces hommes, longtemps invisibles dans les récits officiels, prennent enfin la parole. Ils racontent, sans détours, la réalité de cette nuit où tout a basculé. Leurs témoignages bruts, bouleversants, révèlent le courage, la peur, l'improvisation et l'humanité de ceux qui ont affronté l'impensable avec des moyens dérisoires, souvent au péril de leur vie. Yvan Assioma lève le voile sur une mémoire collective trop longtemps négligée et offre la reconnaissance à ceux qui, dans l'ombre, ont choisi de protéger et de sauver. Major de police, Yvan Assioma est le responsable Ile-de- France du syndicat Alliance Police nationale. Journaliste, Aziz Zemouri est un des meilleurs connaisseurs du fonctionnement de la police.