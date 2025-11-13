Inscription
#Essais

Lettres aux Amis de l'Ile-Verte

L'Ami de Dieu de l'Oberland, Jean Moncelon, Heidi Schäfer

L'ouvrage ici publié s'inscrit dans le long travail de fond mené par les éditions Arfuyen sur la mystique rhénane : Eckhart, Tauler, Suso, Merswin, Ruysvbroeck et Silesius. Les lettres ici traduites en français pour la première fois retracent l'existence des mystérieux "Amis de Dieu" , mouvement spirituel de portée européenne et d'inspiration eckhartienne, qui sont comme une version bien réelle de l'histoire imaginée par Umberto Eco dans son livre Le Nom de la Rose. Ces lettres ont été adressées de 1363 à 1380 par l'Ami de Dieu de l'Oberland, depuis son ermitage du "Haut-Pays" à ses amis de l'Ile-Verte, à Strasbourg. Les manuscrits ont été découverts en 1382, après la mort du banquier et mystique strasbourgeois Rulman Merswin, dans sa maison de "l'Ile-Verte" dont les bâtiments sont ceux de l'actuelle ENA (devenue INSP). Ces précieux manuscrits ont été numérisés par à la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg et sont conservés aux Archives du Bas-Rhin). Les événements mentionnés dans ces lettres s'inscrivent dans un territoire qui va de Strasbourg à la Suisse centrale, en passant par Bâle où le Strasbourgeois Jean Tauler, disciple de Maître Eckhart, s'était exilé vers 1340. Ils rayonnent jusqu'à l'Italie, la Hongrie et la Bavière. La richesse et la précision des faits ici relatés, mais aussi la transmission directe, depuis leur découverte en 1382 , des manuscrits de l'Ami de Dieu justifient de croire à l'existence historique de tous ces éléments. Car il semble plus invraisemblable encore de penser que tous ces événements auraient pu être imaginés par Merswin, disciple de Tauler et auteur de l'admirable Livre des Neuf Rochers (publié par Arfuyen en 2011).

