L'audio-vision

Michel Chion

Depuis sa première édition en 1990, cet ouvrage, traduit en plusieurs langues, est devenu un texte de référence, traduit en plusieurs langues, pour l'enseignement du son au cinéma. L'auteur y démontre comment une perception (le son) influence l'autre (la vision) et la transforme : on ne voit pas la même chose quand on entend, on n'entend pas la même chose quand on voit. Cette audio-vision qui inclut la présence et les effets de la parole fonctionne essentiellement par projection et contamination réciproques de l'entendu sur le vu, ou bien en creux, par suggestion. C'est donc, au sens technique du mot, un illusionnisme dont le cinéma a su exploiter les mille ressources. A la fois théorique, historique et pratique, ce livre décompose le rapport son/image/parole à l'aide d'extraits choisis dans le cinéma classique, de genre et contemporain, puis esquisse une méthode d'observation et d'analyse filmique. Il comprend également deux outils essentiels, actualisés pour cette 6e édition : une sélection chronologique commentée d'oeuvres de fiction témoignant de l'évolution du cinéma sonore, et un glossaire explicitant les concepts proposés.

Par Michel Chion
Chez Armand Colin

Auteur

Michel Chion

Editeur

Armand Colin

Genre

Essais

L'audio-vision

Michel Chion

Paru le 22/10/2025

282 pages

Armand Colin

30,90 €

9782200642150
