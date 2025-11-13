Inscription
#Manga

Sekaiichi Hatsukoi Tome 19

Fédoua Lamodière, Shungiku Nakamura

Je crois que c'est à ce moment-là que je suis tombé amoureux... Ritsu est encore plus occupé que d'habitude ! Entre ses missions éditoriales, le bouclage du nouveau numéro et la gestion d'une auteure débutante, le voilà chargé de la refonte du magazine. A cela s'ajoute la proposition de concourir pour devenir un employé permanent de l'entreprise. Côté personnel, pour ne rien arranger, le système de climatisation dans l'appartement de Takano ayant rendu l'âme, l'éditeur lui propose de l'héberger, le temps des réparations. Difficile de cohabiter avec l'être aimé quand il n'a toujours pas réussi à lui faire une déclaration passionnée. Et tandis qu'il le regarde dormir, Ritsu se remémore le lycée. Saga, désormais Takano, qu'il n'osait même pas approcher à l'époque, se trouve aujourd'hui sous ses yeux et à portée de main ! Dans "Le cas de Shôta Kisa", l'éditeur va rencontrer les parents de son artiste adoré !

Par Fédoua Lamodière, Shungiku Nakamura
Chez Kazé Editions

|

Auteur

Fédoua Lamodière, Shungiku Nakamura

Editeur

Kazé Editions

Genre

Yaoi/homosexualité masculine

Sekaiichi Hatsukoi Tome 19 par Fédoua Lamodière, Shungiku Nakamura

Sekaiichi Hatsukoi Tome 19

Shungiku Nakamura trad. Fédoua Lamodière

Paru le 13/11/2025

Kazé Editions

7,99 €

9782820352149
