Sekaiichi Hatsukoi Tome 19

Je crois que c'est à ce moment-là que je suis tombé amoureux... Ritsu est encore plus occupé que d'habitude ! Entre ses missions éditoriales, le bouclage du nouveau numéro et la gestion d'une auteure débutante, le voilà chargé de la refonte du magazine. A cela s'ajoute la proposition de concourir pour devenir un employé permanent de l'entreprise. Côté personnel, pour ne rien arranger, le système de climatisation dans l'appartement de Takano ayant rendu l'âme, l'éditeur lui propose de l'héberger, le temps des réparations. Difficile de cohabiter avec l'être aimé quand il n'a toujours pas réussi à lui faire une déclaration passionnée. Et tandis qu'il le regarde dormir, Ritsu se remémore le lycée. Saga, désormais Takano, qu'il n'osait même pas approcher à l'époque, se trouve aujourd'hui sous ses yeux et à portée de main ! Dans "Le cas de Shôta Kisa", l'éditeur va rencontrer les parents de son artiste adoré !