La nuit fauve

Cet ouvrage offre une immersion inédite, une plon-gée au coeur de la nuit, où le regard du photographeBruno Vialaneix se mêle à celui d'Antoine Joris, vété- rinairenaturaliste et gardien des trésors vivants de laRéserve africaine de Sigean, dans l'Aude. Aux côtés des équipes duparc, ils partagent l'intimité furtive de ces êtres sauvages, révélant une vie secrète que le jour dissimule. Depuisun demi-siècle, sous l'impulsion de Paul de La Panouse et Daniel deMonfreid, ce sanctuaire de 350 hectares, niché enbordure des étangs languedo- ciens, abrite plus de 3 800 animauxvenus d'ailleurs, tissant un lien fragile entre leurmonde et le nôtre. A travers l'objectif, la nuit devientrévélatrice, captant la beauté insaisissable et lavulnérabilité de ces créa- tures exotiques. Un témoignage rare, uneinvitation à contempler et à préserver ce vivant dontnous sommes, nous aussi, les dépositaires". Sans doute guidé par les échos de mon enfance, entrefantasmes et frissons, je me retrouvai enfin là, encette nuit blanche, à l'orée du monde animal. Je nesavais ce qui m'attendait, mais tous mes sens en éveilscrutaient l'obscurité, attentifs au moindre frémissement, àune silhouette furtive trahie par un éclat delumière. Il nous fallait dépasser la frontière duvisible, ignorer le faisceau blafard des phares sur l'asphalte, lerouge vacillant de la lampe torche. Et soudain, dans laclarté incertaine, nous les devinâmes enfin. A " Brunovialaneix