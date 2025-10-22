LES PENSEES DE L'HOMME N'ONT JAMAIS ETE AUSSI LIMPIDES ! PHILO GRAPHIQUE MET A LA PORTEE DE TOUS 2 600 ANS DE PHILOSOPHIE, 200 CONCEPTS-CLES ET 70 FIGURES MAJEURES DE LA PENSEE OCCIDENTALE. DIDACTIQUE ET ACIDULEE, CETTE SYNTHESE RETRACE L'EVOLUTION DES IDEES DE L'ANTIQUITE A NOS JOURS ET EXPLIQUE LES CONCEPTS LES PLUS ARDUS A TRAVERS DES ILLUSTRATIONS ET DES INFOGRAPHIES ECLAIRANTES. UN OUTIL INDISPENSABLE POUR GARDER LE CAP DES IDEES DE PLATON AU DECONSTRUCTIVISME DE DERRIDA ET DOMPTER CES " MONSTRES DE LA PENSEE " D'HIER ET D'AUJOURD'HUI... Thalès - Pythagore - Héraclite - Parménide - Protagoras - Gorgias - Socrate - Démocrite - Platon - Aristote - Zénon - Epicure - Augustin - Anselme d'Aoste - Thomas d'Aquin - Guillaume d'Ockham - Bacon - Locke - Berkeley - Hume - Descartes - Spinoza - Leibniz - Hobbes - Montesquieu - Rousseau - Montaigne - Pascal - Smith - Kant - Fichte - Schelling - Hegel - Schopenhauer - Kierkegaard - Marx - Nietzsche - Bentham - Mill - Peirce - James - Dewey - Freud - Jung - Russell - Wittgenstein - Carnap - Popper - Kuhn - Husserl - Heidegger - Jaspers - Sartre - Merleau-Ponty - Horkheimer - Habermas - Arendt - Lévinas - Saussure - Lévi-Strauss - Deleuze - Foucault - Derrida - Lyotard - Baudrillard - Rawls - Nozick - Sandel - Beauvoir - Butler - Saïd - Negri
Commenter ce livre