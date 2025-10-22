Géostratégix

A l'heure de la globalisation, peut-on comprendre le monde sans connaître la chaîne des événements qui l'ont façonné, la logique des rivalités, les affrontements des puissances ? L'essor du monde bipolaire puis sa disparition, la décolonisation, l'enjeu de l'arme nucléaire, la globalisation de l'économie, l'émergence de nouvelles puissances... aucun de ces aspects n'est isolé. Ils interviennent tous au cours d'une grande histoire interconnectée et jouée par des acteurs hors normes, de Roosevelt à Trump en passant par de Gaulle, Mao, Castro, Mandela et Poutine. Aujourd'hui, comprendre le monde n'est pas nécessaire, c'est indispensable. Les pays, les organisations non gouvernementales, les opinions publiques, ou encore les géants du numérique : ils jouent tous un rôle sur la scène internationale. Le géopolitologue Pascal Boniface, connu pour sa clarté pédagogique, décrypte les principaux événements historiques depuis 1945 ainsi que les rouages du monde actuel et de la mondialisation. Un récit passionnant, judicieusement mis en images par le dessinateur Tommy, qui adjoint à une vaste galerie de portraits des cartes explicatives et un trait d'humour bienvenu. On apprend et on comprend en souriant.