Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Géostratégix

Pascal Boniface, Tommy

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
A l'heure de la globalisation, peut-on comprendre le monde sans connaître la chaîne des événements qui l'ont façonné, la logique des rivalités, les affrontements des puissances ? L'essor du monde bipolaire puis sa disparition, la décolonisation, l'enjeu de l'arme nucléaire, la globalisation de l'économie, l'émergence de nouvelles puissances... aucun de ces aspects n'est isolé. Ils interviennent tous au cours d'une grande histoire interconnectée et jouée par des acteurs hors normes, de Roosevelt à Trump en passant par de Gaulle, Mao, Castro, Mandela et Poutine. Aujourd'hui, comprendre le monde n'est pas nécessaire, c'est indispensable. Les pays, les organisations non gouvernementales, les opinions publiques, ou encore les géants du numérique : ils jouent tous un rôle sur la scène internationale. Le géopolitologue Pascal Boniface, connu pour sa clarté pédagogique, décrypte les principaux événements historiques depuis 1945 ainsi que les rouages du monde actuel et de la mondialisation. Un récit passionnant, judicieusement mis en images par le dessinateur Tommy, qui adjoint à une vaste galerie de portraits des cartes explicatives et un trait d'humour bienvenu. On apprend et on comprend en souriant.

Par Pascal Boniface, Tommy
Chez Dunod

|

Auteur

Pascal Boniface, Tommy

Editeur

Dunod

Genre

Géopolitique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Géostratégix par Pascal Boniface, Tommy

Commenter ce livre

 

Géostratégix

Pascal Boniface, Tommy

Paru le 22/10/2025

328 pages

Dunod

39,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782100885954
9782100885954
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.