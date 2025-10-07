Inscription
#Essais

Dompter le lion

Fabrizio Bajec

ActuaLitté
Dans la France contemporaine, un moine zen, après des années de méditation au sein d'un dojo, décide de quitter les murs rassurants de la tradition pour embrasser la nature. Il rassemble autour de lui un petit groupe, et ensemble, ils explorent une spiritualité libérée des contraintes institutionnelles. C'est ainsi que naît l'idée d'un "zen sauvage" , un espace où l'éveil s'épanouit au rythme des saisons et des éléments. A travers des échanges en plein air, le moine se remémore les origines du zen en Chine, où sages et ermites erraient sans attache, et où la spiritualité transcendait les dogmes et les règles. Le "zen sauvage" devient alors une métaphore puissante : le buffle des dix tableaux de Kakuan se mue en un lion à dompter, symbole d'une transformation intérieure audacieuse et libératrice. Dompter le lion se déploie comme une série de tableaux vivants, illustrant les défis et les révélations de la pratique spirituelle. Alternant récits, dialogues, conseils et poèmes, Fabrizio Bajec puise dans l'héritage des maîtres anciens tout en s'inspirant de la culture populaire. Il aborde avec finesse les complexités de l'éveil à notre véritable nature, évoquant la "nuit obscure" des mystiques, cette crise spirituelle qui, une fois traversée, ouvre la voie à une lumière nouvelle. Au coeur de cet ouvrage réside une idée directrice : la transmission de l'esprit, de coeur à coeur, s'inscrit pleinement dans notre réalité actuelle. Sans nostalgie pour un passé idéalisé ni spéculation sur l'avenir de l'humanité, ce livre invite à vivre le présent avec authenticité. Plongez dans ce voyage initiatique au coeur de la méditation, où l'amour et la sagesse s'entrelacent pour révéler la beauté d'une vie pleinement vécue.

Par Fabrizio Bajec
Chez Editions Le Mercure Dauphinois

|

Auteur

Fabrizio Bajec

Editeur

Editions Le Mercure Dauphinois

Genre

Bouddhisme

Dompter le lion

Fabrizio Bajec

Paru le 07/10/2025

126 pages

Editions Le Mercure Dauphinois

14,90 €

ActuaLitté
9782356624529
© Notice établie par ORB
