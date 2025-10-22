Inscription
#Imaginaire

Générations IA

Luc Truntzler, Thomas Rajeau

ActuaLitté
Le temps d'un été, Natacha et Paul rendent visite à leur grand-père Arix, récemment veuf. Arix a travaillé toute sa vie dans l'informatique, et notamment dans l'intelligence artificielle, suivant de près, des années 1970 à 2010, les évolutions des technologies déterministes puis prédictives. Natacha, sa petite-fille, a plongé tête baissée dans la dernière génération d'IA dite générative, quand Paul, à l'inverse, a préféré mettre de côté les technologies pour s'intéresser à la permaculture. Alors que leur mère, artiste peintre, a perdu un appel d'offres face à une IA, Natacha, Paul et Arix se lancent dans un débat passionné sur les enjeux et les risques de cette révolution, qui bouleverse déjà notre quotidien. Les IA sont-elles capables de créer ? Vont-elles nous remplacer ? Quel est leur impact sur l'environnement ? Et à quoi doit-on s'attendre d'autre dans un avenir proche ? Générations IA vise à explorer ce vaste univers et répondre à ces questions aux enjeux tant sociétaux, qu'économiques et climatiques. Une BD passionnante pour que chacun de nous puisse aiguiser son esprit critique et s'emparer de ce débat avec sérénité.

Par Luc Truntzler, Thomas Rajeau
Chez Dunod

|

Auteur

Luc Truntzler, Thomas Rajeau

Editeur

Dunod

Genre

Divers

Générations IA

Luc Truntzler, Thomas Rajeau

Paru le 22/10/2025

128 pages

Dunod

19,90 €

ActuaLitté
9782100880911
