Le temps d'un été, Natacha et Paul rendent visite à leur grand-père Arix, récemment veuf. Arix a travaillé toute sa vie dans l'informatique, et notamment dans l'intelligence artificielle, suivant de près, des années 1970 à 2010, les évolutions des technologies déterministes puis prédictives. Natacha, sa petite-fille, a plongé tête baissée dans la dernière génération d'IA dite générative, quand Paul, à l'inverse, a préféré mettre de côté les technologies pour s'intéresser à la permaculture. Alors que leur mère, artiste peintre, a perdu un appel d'offres face à une IA, Natacha, Paul et Arix se lancent dans un débat passionné sur les enjeux et les risques de cette révolution, qui bouleverse déjà notre quotidien. Les IA sont-elles capables de créer ? Vont-elles nous remplacer ? Quel est leur impact sur l'environnement ? Et à quoi doit-on s'attendre d'autre dans un avenir proche ? Générations IA vise à explorer ce vaste univers et répondre à ces questions aux enjeux tant sociétaux, qu'économiques et climatiques. Une BD passionnante pour que chacun de nous puisse aiguiser son esprit critique et s'emparer de ce débat avec sérénité.