#Essais

La boîte à outils de l'élu local

Lionel Camblanne, Frédéric Dosquet, Alain Juppé

Comment faire baisser le coût d'un service public ? Faut-il une autorisation pour couper un arbre ? Pourquoi n'a-t-on pas fait appel au peintre du village pour repeindre la mairie ? Que dire et ne pas dire quand on échange avec les médias ? Comment s'assurer de ne pas être poursuivi pénalement en tant qu'élu ? Depuis trente ans, le fonctionnement des communes et des conseils municipaux s'est excessivement complexifié. Et si l'engagement local repose avant tout sur une volonté d'oeuvrer pour ses concitoyens et son territoire et que le bon sens a longtemps suffi à guider leurs décisions, les élus sont désormais contraints par de multiples réglementations, imbrications de compétences ou modes de gestion. Etre élu local nécessite aujourd'hui un réel niveau d'expertise, donc les candidats au poste n'ont pas toujours conscience. Cette Boîte à outils apporte aux élus locaux les connaissances indispensables à l'accomplissement de leurs missions dans tous les domaines de la gestion municipale. Elle sera un allié précieux dans leurs prises de décisions ainsi que pour répondre aux questions de leurs administrés.

Par Lionel Camblanne, Frédéric Dosquet, Alain Juppé
Chez Dunod

|

Auteur

Lionel Camblanne, Frédéric Dosquet, Alain Juppé

Editeur

Dunod

Genre

Elu local

La boîte à outils de l'élu local

Lionel Camblanne, Frédéric Dosquet

Paru le 22/10/2025

192 pages

Dunod

26,90 €

9782100880126
