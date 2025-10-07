Inscription
#Essais

Mon compagnon de grammaire chinoise en 101 fiches A1-B1

Yi-lin Lai

ActuaLitté
Cet ouvrage présente de façon complète et précise les 101 principaux points de grammaire chinoise à maîtriser, souvent sources de difficultés pour les francophones. Véritable compagnon d'apprentissage et de révision couvrant les niveaux A1-B1 du CECRL, il peut être utilisé de différentes façons, en fonction de vos objectifs et de vos besoins : dans l'ordre des fiches ou de manière ciblée. Au programme : - 101 fiches de 2 pages en miroir proposant la partie cours sur la page de gauche et la partie entraînement sur la page de droite. - 108 exercices d'application - un index chinois et français facilitant la recherche de notions grammaticales et d'usages des mots Les plus : - fiches rédigées en prenant en compte les difficultés rencontrées par les apprenants francophones - mise en place d'un code visuel pour indiquer le niveau de difficulté du point abordé - peut servir de livre-référence pendant plusieurs années

Par Yi-lin Lai
Chez Ellipses

|

Auteur

Yi-lin Lai

Editeur

Ellipses

Genre

Auto-apprentissage

Mon compagnon de grammaire chinoise en 101 fiches A1-B1

Yi-lin Lai

Paru le 07/10/2025

224 pages

Ellipses

18,50 €

ActuaLitté
9782340108523
© Notice établie par ORB
