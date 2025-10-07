Inscription
#Essais

L'essentiel de l'analyse factorielle exploratoire des psychologues

Kamel Gana

ActuaLitté
Nunnally et Bernstein (1994), écrivaient "l'analyse factorielle est au coeur de la mesure des construits psychologiques" . Cet ouvrage présente l'analyse factorielle exploratoire et facilite son usage aux étudiants et chercheurs dans divers domaines scientifiques où l'évaluation objective de construits et leurs mesures sont essentielles, tant en recherche qu'en pratique. Il offre : - Une initiation aisée et didactique à l'analyse factorielle exploratoire. - Une présentation actualisée et approfondie de cette méthode essentielle. - Une attention particulière à ses applications pratiques. - Une prise en main de logiciels gratuits, sous R, dédiés à cette analyse. - Une exploration de méthodes avancées, comme l'approche bayésienne et les analyses de réplicabilité (validation croisée K-Fold). L'analyse factorielle exploratoire y est abordée tant du point de vue de ses fondements conceptuels et mathématiques et de son processus, c'est-à-dire les différentes étapes et prérequis de son utilisation, que du point de vue de son produit, c'est-à-dire les résultats qu'elle génère et leur lecture.

Par Kamel Gana
Ellipses

|

Auteur

Kamel Gana

Editeur

Ellipses

Genre

Cerveau et psychologie

L'essentiel de l'analyse factorielle exploratoire des psychologues

Kamel Gana

Paru le 07/10/2025

200 pages

Ellipses

24,50 €

ActuaLitté
9782340106086
© Notice établie par ORB
