PLONGEZ DANS L'UNIVERS D'ETIENNE DAHO " Le Grand Sommeil ", " Week-end à Rome ", " Tombé pour la France ", " Epaule Tatoo ", " Duel au soleil ", " Bleu comme toi ", " Des heures hindoues ", " Saudade ", " Des attractions désastre ", " Mon manège à moi ", " Le Premier Jour (du reste de ta vie) ", " Comme un boomerang ", " Les Flocons de l'été ", " Tirer la nuit sur les étoiles "... : on ne compte plus les tubes d'Etienne Daho entrés au patrimoine de la chanson française. Sébastien Monod dévoile les secrets de création de l'oeuvre d'un des chanteurs préférés des Français et propose de découvrir, à travers de nombreuses anecdotes, l'histoire des chansons d'Etienne Daho, comme autant de repères qui jalonnent la vie de l'artiste.