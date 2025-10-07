Inscription
#Essais

Les outils de l’industrie 4.0 au service de l’éco-conception

Laboulaye paul De, Clement Duquet

Face aux enjeux climatiques, la production de produits éco-conçus deviendra une nécessité. Ainsi, chaque projet de conception étudié doit intégrer une dimension d'éco-conception. Pour ce faire, l'industrie 4. 0 offre une multitude d'outils innovants détaillés dans cet ouvrage. Il s'adresse à tous les étudiants des filières liées à l'industrie et à la conception mécanique (écoles d'ingénieurs, IUT, BTS, classes préparatoires, Licences et Masters). On y trouve : - de nombreuses méthodes sur l'utilisation des dernières technologies innovantes qui répondent aux problématiques de projets d'éco-conception ou de conception pour l'environnement (réalité virtuelle/augmentée, IA, scan 3D, etc.) - des exemples concrets d'application. Il constitue un complément idéal aux cours et formations en conception.

Par Laboulaye paul De, Clement Duquet
Chez Ellipses

Auteur

Laboulaye paul De, Clement Duquet

Editeur

Ellipses

Genre

Ingénierie

Les outils de l’industrie 4.0 au service de l’éco-conception

Clement Duquet

Paru le 07/10/2025

218 pages

Ellipses

39,00 €

9782340104884
