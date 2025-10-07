Les outils de l’industrie 4.0 au service de l’éco-conception

Face aux enjeux climatiques, la production de produits éco-conçus deviendra une nécessité. Ainsi, chaque projet de conception étudié doit intégrer une dimension d'éco-conception. Pour ce faire, l'industrie 4. 0 offre une multitude d'outils innovants détaillés dans cet ouvrage. Il s'adresse à tous les étudiants des filières liées à l'industrie et à la conception mécanique (écoles d'ingénieurs, IUT, BTS, classes préparatoires, Licences et Masters). On y trouve : - de nombreuses méthodes sur l'utilisation des dernières technologies innovantes qui répondent aux problématiques de projets d'éco-conception ou de conception pour l'environnement (réalité virtuelle/augmentée, IA, scan 3D, etc.) - des exemples concrets d'application. Il constitue un complément idéal aux cours et formations en conception.