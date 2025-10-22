Les grands textes fondateurs de l'écologie

L'écologie intrigue, divise, inquiète... Et pour cause : le choc répété des mots et des images a façonné notre conscience d'une nature de plus en plus vulnérable et menacée. Si l'écologie a désormais acquis la force de l'évidence, elle a mis du temps à s'imposer comme objet d'étude biologique, anthropologique et philosophique. La présente anthologie retrace la longue et sinueuse édification de cette discipline, de la naissance du naturalisme avec Carl von Linné à l'écoféminisme de Vandana Shiva, en passant par les "éco-pirates" de Paul Watson. Véritable guide de voyage à travers la pensée écologique, cet ouvrage invite à suivre les multiples branches de son évolution aux côtés d'auteurs qui ont modifié notre conception de l'environnement. Un vademecum salutaire pour assumer le défi d'un grand virage écologique émancipateur. Et vivre mieux.