Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Bande dessinée

Pustules, animalcules et soins

Frédéric Chauvaud, Julien Gaillard, Guillaume Garnier

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Après la crise sanitaire ouverte par l'irruption de la Covid-19 les questions relatives à la santé, à la maladie et aux épidémies ont pris une très grande importance. L'ouvrage pluridisciplinaire traite des corps malades, principalement affectés par des animalcules dans les récits graphiques. Le mot, forgé au XVIIe siècle, désigne des animaux tellement minuscules qu'il est impossible de les apercevoir à l'oeil nu. Dans les imaginaires collectifs, la peste occupe une place à part et hante les sociétés d'aujourd'hui. Mais plus largement encore, les bandes dessinées abordent des questions relatives aux attitudes face à la pandémie ou à certaines autres maladies : le déni, le refus, l'acceptation, le désespoir... Toute la gamme des comportements est abordée : de la fuite à l'isolement, de la désinvolture aux mesures radicales, des conduites égotistes à la solidarité sans faille, du désespoir au massacre. Sans équivalent, ce livre permet de mieux comprendre les perceptions et les représentations de la santé au sens large, des peurs et des espoirs qu'elle suscite. Qu'elle soit fictionnelle ou du réel, la bande dessinée devient ainsi un miroir des états d'âme des sociétés d'aujourd'hui.

Par Frédéric Chauvaud, Julien Gaillard, Guillaume Garnier
Chez PU Rennes

|

Auteur

Frédéric Chauvaud, Julien Gaillard, Guillaume Garnier

Editeur

PU Rennes

Genre

Histoire de la BD

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Pustules, animalcules et soins par Frédéric Chauvaud, Julien Gaillard, Guillaume Garnier

Commenter ce livre

 

Pustules, animalcules et soins

Frédéric Chauvaud, Julien Gaillard, Guillaume Garnier

Paru le 13/11/2025

PU Rennes

25,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782753598645
9782753598645
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu Dominique Blanc rend sa Légion d’honneur pour protester contre Rachida Dati Face à Astérix, Freida McFadden doit s’incliner : le retour triomphal des Gaulois
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.