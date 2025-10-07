Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Cyberarnaques

Myriam Quéméner, Amelie Köcke, Virginie Bensoussan-Brulé

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dans un environnement numérique de plus en plus hostile, les cyberfraudes - ou cyberarnaques - représentent un risque majeur pour les entreprises, les administrations et les particuliers. En 2024, 79 % des attaques détectées ont été menées via des logiciels malveillants - une hausse alarmante de 35 %. Les cybercriminels, toujours plus organisés, s'appuient désormais sur des outils puissants comme l'intelligence artificielle générative pour déployer des stratégies d'ingénierie sociale, de désinformation ou de manipulation ciblée. Cet ouvrage propose une analyse complète et actualisée de ces menaces : typologie des fraudes, points de vulnérabilité, responsabilités juridiques, dispositifs de protection... - Des études de cas réels pour illustrer les modes opératoires - Une lecture claire du cadre juridique applicable - Des stratégies concrètes de prévention et de réaction - Une mise en perspective des enjeux liés à l'IA et aux nouveaux outils numériques Ce livre constitue un outil de sensibilisation et de formation pour accompagner la montée en compétences face à la cybercriminalité. Une ressource indispensable dans un contexte où la sécurité numérique devient un enjeu stratégique et collectif.

Par Myriam Quéméner, Amelie Köcke, Virginie Bensoussan-Brulé
Chez LGDJ

|

Auteur

Myriam Quéméner, Amelie Köcke, Virginie Bensoussan-Brulé

Editeur

LGDJ

Genre

Sécurité

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Cyberarnaques par Myriam Quéméner, Amelie Köcke, Virginie Bensoussan-Brulé

Commenter ce livre

 

Cyberarnaques

Myriam Quéméner, Amelie Köcke

Paru le 07/10/2025

184 pages

LGDJ

26,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782275162737
9782275162737
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.