Dans un environnement numérique de plus en plus hostile, les cyberfraudes - ou cyberarnaques - représentent un risque majeur pour les entreprises, les administrations et les particuliers. En 2024, 79 % des attaques détectées ont été menées via des logiciels malveillants - une hausse alarmante de 35 %. Les cybercriminels, toujours plus organisés, s'appuient désormais sur des outils puissants comme l'intelligence artificielle générative pour déployer des stratégies d'ingénierie sociale, de désinformation ou de manipulation ciblée. Cet ouvrage propose une analyse complète et actualisée de ces menaces : typologie des fraudes, points de vulnérabilité, responsabilités juridiques, dispositifs de protection... - Des études de cas réels pour illustrer les modes opératoires - Une lecture claire du cadre juridique applicable - Des stratégies concrètes de prévention et de réaction - Une mise en perspective des enjeux liés à l'IA et aux nouveaux outils numériques Ce livre constitue un outil de sensibilisation et de formation pour accompagner la montée en compétences face à la cybercriminalité. Une ressource indispensable dans un contexte où la sécurité numérique devient un enjeu stratégique et collectif.