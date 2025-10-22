Inscription
#Roman francophone

Le premier jour du reste de ma vie

Virginie Grimaldi

Pour les quarante ans de Rodolphe, Marie a prévu un gâteau, des bougies, une longue liste d'invités et surtout une surprise : elle le quitte. Le jour même, elle affronte toutes ses peurs et embarque sur un bateau de croisière pour faire le tour du monde. Elle y rencontre Anne, désespérée d'avoir trahi le grand amour de sa vie, et la tumultueuse Camille, qui cumule les conquêtes et ne croit pas au prince charmant. Loin de leurs quotidiens, ces trois femmes vont se lier d'une amitié rare, jeter peu à peu à la mer tout ce qui les entrave et se donner une chance d'inventer un nouvel horizon. Préface inédite de Virginie Grimaldi. Et retrouvez Marie, Anne et Camille dix ans plus tard dans un chapitre bonus !

Par Virginie Grimaldi
Chez Flammarion

|

Auteur

Virginie Grimaldi

Editeur

Flammarion

Genre

Littérature française

Le premier jour du reste de ma vie

Virginie Grimaldi

Paru le 22/10/2025

336 pages

Flammarion

20,90 €

9782080461414
