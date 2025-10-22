Inscription
Bridgerton - Secrets à la Cour

Fabien Fernandez

ActuaLitté
Prenez part à un somptueux bal durant lequel vous devrez à la fois démasquer le joueur qui incarne Lady Whistledown, et remplir l'objectif du personnage que vous incarnez pour devenir le Diamant de la Reine ! Attention, les rumeurs vont bon train, d'autant plus que certains d'entre vous auront tout intérêt à semer le doute sur leurs véritables intentions... Un jeu de 91 cartes, dont : - 77 cartes Cour - 7 cartes Rôles - 6 cartes Mémo - 1 carte Modiste avec une enveloppe Le journal de Lady Whistledown et 33 jetons inclus !

Par Fabien Fernandez
Chez Larousse

|

Auteur

Fabien Fernandez

Editeur

Larousse

Genre

Jeux

Bridgerton - Secrets à la Cour

Fabien Fernandez

Paru le 22/10/2025

91 pages

Larousse

15,95 €

ActuaLitté
9782036070653
© Notice établie par ORB
