Bridgerton - Secrets à la Cour

Prenez part à un somptueux bal durant lequel vous devrez à la fois démasquer le joueur qui incarne Lady Whistledown, et remplir l'objectif du personnage que vous incarnez pour devenir le Diamant de la Reine ! Attention, les rumeurs vont bon train, d'autant plus que certains d'entre vous auront tout intérêt à semer le doute sur leurs véritables intentions... Un jeu de 91 cartes, dont : - 77 cartes Cour - 7 cartes Rôles - 6 cartes Mémo - 1 carte Modiste avec une enveloppe Le journal de Lady Whistledown et 33 jetons inclus !