Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Beaux livres

Peinture au numéro Bridgerton

Florine Le Richon, Richon florine Le

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une activité créative et apaisante, un résultat digne d'être encadré ! Peignez votre planche avec une gamme de couleurs associées à des numéros : une ravissante illustration prendra vie sous vos yeux... Hyper facile, adapté aux débutants : aucune compétence en dessin ou en peinture nécessaire. Laissez-vous guider par les numéros ! Ce kit contient tout le matériel nécessaire : - 1 modèle en couleurs - 1 planche pour s'exercer et 1 planche à afficher ou à offrir - 2 pinceaux - 18 pots de peinture numérotés - 1 livret d'explications

Par Florine Le Richon, Richon florine Le
Chez Larousse

|

Auteur

Florine Le Richon, Richon florine Le

Editeur

Larousse

Genre

Décoration peinture

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Peinture au numéro Bridgerton par Florine Le Richon, Richon florine Le

Commenter ce livre

 

Peinture au numéro Bridgerton

Florine Le Richon, Richon florine Le

Paru le 29/10/2025

2 pages

Larousse

22,99 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782036070639
9782036070639
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.