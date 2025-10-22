Peinture au numéro Bridgerton

Une activité créative et apaisante, un résultat digne d'être encadré ! Peignez votre planche avec une gamme de couleurs associées à des numéros : une ravissante illustration prendra vie sous vos yeux... Hyper facile, adapté aux débutants : aucune compétence en dessin ou en peinture nécessaire. Laissez-vous guider par les numéros ! Ce kit contient tout le matériel nécessaire : - 1 modèle en couleurs - 1 planche pour s'exercer et 1 planche à afficher ou à offrir - 2 pinceaux - 18 pots de peinture numérotés - 1 livret d'explications