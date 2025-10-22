Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Beaux livres

Portraits famille

Disney

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Plonge dans le tendre univers de Disney et Pixar, où les liens du coeur sont aussi forts que ceux du sang ! A travers 50 illustrations inédites, dont plusieurs doubles pages, retrouve des duos inoubliables, des fratries complices et des familles soudées. Colorie les éclats de rire de Lilo et Stitch, les embrassades d'Aurore et ses parents, les fantastiques aventures de la famille Madrigal, ou encore l'amour indéfectible d'Aladdin et Jasmine. Tu peux aussi te challenger grâce à un nouveau concept de défis de coloriage ! Suis les codes couleurs pour révéler des scènes qui célèbrent l'amour, le soutien et la tendresse unissant ceux qui s'aiment. 1 - CHOISIS TES OUTILS - crayons de couleur, feutres à eau ou feutres acryliques 2 - COLORIE LES NUMEROS - selon le code couleur pour révéler une magnifique illustration Disney ! 3 - PROFITE - d'un moment de détente avec les livres de coloriage Hachette Heroes ! 50 PAGES DE COLORIAGE MYSTERE - pour des heures de divertissement GRAND FORMAT - le format 300 mm x 215 mm pour donner vie aux personnages UN NOUVEAU CONCEPT DE DEFIS - une vingtaine de défis à relever pour t'amuser en coloriant UN CADEAU PARFAIT - pour les fans de Disney de tous âge.

Par Disney
Chez Hachette

|

Auteur

Disney

Editeur

Hachette

Genre

Coloriages adultes

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Portraits famille par Disney

Commenter ce livre

 

Portraits famille

Disney

Paru le 22/10/2025

128 pages

Hachette

14,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017285878
9782017285878
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.