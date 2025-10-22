Portraits famille

Plonge dans le tendre univers de Disney et Pixar, où les liens du coeur sont aussi forts que ceux du sang ! A travers 50 illustrations inédites, dont plusieurs doubles pages, retrouve des duos inoubliables, des fratries complices et des familles soudées. Colorie les éclats de rire de Lilo et Stitch, les embrassades d'Aurore et ses parents, les fantastiques aventures de la famille Madrigal, ou encore l'amour indéfectible d'Aladdin et Jasmine. Tu peux aussi te challenger grâce à un nouveau concept de défis de coloriage ! Suis les codes couleurs pour révéler des scènes qui célèbrent l'amour, le soutien et la tendresse unissant ceux qui s'aiment. 1 - CHOISIS TES OUTILS - crayons de couleur, feutres à eau ou feutres acryliques 2 - COLORIE LES NUMEROS - selon le code couleur pour révéler une magnifique illustration Disney ! 3 - PROFITE - d'un moment de détente avec les livres de coloriage Hachette Heroes ! 50 PAGES DE COLORIAGE MYSTERE - pour des heures de divertissement GRAND FORMAT - le format 300 mm x 215 mm pour donner vie aux personnages UN NOUVEAU CONCEPT DE DEFIS - une vingtaine de défis à relever pour t'amuser en coloriant UN CADEAU PARFAIT - pour les fans de Disney de tous âge.