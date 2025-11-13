Fleurs merveilleuses

Par l'autrice à succès surnommée la "reine du coloriage", une collection exquise de fleurs à faire éclore sous vos couleurs. Coloriez votre chemin à travers ces pages prêtes à s'épanouir de fleurs sauvages, réelles et inventées. Aux côtés des jacinthes des bois luxuriantes, du chèvrefeuille et des champs de bleuets, vous découvrirez de nouvelles espèces plutôt curieuses : fleurs pompons duveteuses, coquelicots mouchetés et boutons d'or miniatures - toutes n'attendent que vos couleurs. Au fil de cette aventure parsemée d'abeilles, d'oiseaux et de baies, gardez l'oeil ouvert pour repérer les douze fleurs magiques listées dans le carnet du collectionneur de plantes. Saurez-vous toutes les retrouver pour achever votre quête florale ?