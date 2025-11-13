Inscription
#Beaux livres

Fleurs merveilleuses

Johanna Basford

ActuaLitté
Par l'autrice à succès surnommée la "reine du coloriage", une collection exquise de fleurs à faire éclore sous vos couleurs. Coloriez votre chemin à travers ces pages prêtes à s'épanouir de fleurs sauvages, réelles et inventées. Aux côtés des jacinthes des bois luxuriantes, du chèvrefeuille et des champs de bleuets, vous découvrirez de nouvelles espèces plutôt curieuses : fleurs pompons duveteuses, coquelicots mouchetés et boutons d'or miniatures - toutes n'attendent que vos couleurs. Au fil de cette aventure parsemée d'abeilles, d'oiseaux et de baies, gardez l'oeil ouvert pour repérer les douze fleurs magiques listées dans le carnet du collectionneur de plantes. Saurez-vous toutes les retrouver pour achever votre quête florale ?

Par Johanna Basford
Chez Marabout

|

Auteur

Johanna Basford

Editeur

Marabout

Genre

Coloriages adultes

Fleurs merveilleuses

Johanna Basford

Paru le 13/11/2025

80 pages

Marabout

13,90 €

ActuaLitté
9782501196741
© Notice établie par ORB
