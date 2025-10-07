Cadres dans le médico-social : quelle place pour la bienveillance ?

Quelle que soit l'étymologie du mot bienveillance, celui-ci est aujourd'hui synonyme de gentillesse alors qu'il s'agissait initialement d'être vigilant. Pour autant " bienveillant " n'est pas la première valeur que l'on associe à la direction ou au management, dès lors que l'encadrement, en institution, suppose de fixer des objectifs aux salariés, de stimuler l'efficacité et d'évaluer la qualité de son institution, dans un environnement soumis à des contraintes et des enjeux nouveaux dans le cadre de la transformation de l'offre médico-sociale. On a beau dire qu'il n'y a pas une seule et unique " bonne " façon de diriger, de manager, d'exercer son leadership, la bienveillance est à la base de toute pratique managériale performante depuis l'arrivée de la psychologie positive du XXIème siècle. Elle n'est pas une mode mais une conviction, un état d'esprit qui guide une façon de travailler et d'interagir avec les autres. Et l'on peut espérer que cet état d'esprit se repère aussi dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Mais il y a tout de même un défi à relever au sein des institutions : manager les managers, notamment de proximité, avec cette même bienveillance. Les aider à concilier des exigences parfois contradictoires, les soutenir dans leurs prises de position, les écouter avec attention dans la gestion de problématiques humaines parfois très complexes. La bienveillance est affaire de vie en institution, en société, et pas seulement une affaire d'encadrement ! ...