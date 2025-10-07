Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Cadres dans le médico-social : quelle place pour la bienveillance ?

Bruno Lapetina, Jacques Lambert

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Quelle que soit l'étymologie du mot bienveillance, celui-ci est aujourd'hui synonyme de gentillesse alors qu'il s'agissait initialement d'être vigilant. Pour autant " bienveillant " n'est pas la première valeur que l'on associe à la direction ou au management, dès lors que l'encadrement, en institution, suppose de fixer des objectifs aux salariés, de stimuler l'efficacité et d'évaluer la qualité de son institution, dans un environnement soumis à des contraintes et des enjeux nouveaux dans le cadre de la transformation de l'offre médico-sociale. On a beau dire qu'il n'y a pas une seule et unique " bonne " façon de diriger, de manager, d'exercer son leadership, la bienveillance est à la base de toute pratique managériale performante depuis l'arrivée de la psychologie positive du XXIème siècle. Elle n'est pas une mode mais une conviction, un état d'esprit qui guide une façon de travailler et d'interagir avec les autres. Et l'on peut espérer que cet état d'esprit se repère aussi dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Mais il y a tout de même un défi à relever au sein des institutions : manager les managers, notamment de proximité, avec cette même bienveillance. Les aider à concilier des exigences parfois contradictoires, les soutenir dans leurs prises de position, les écouter avec attention dans la gestion de problématiques humaines parfois très complexes. La bienveillance est affaire de vie en institution, en société, et pas seulement une affaire d'encadrement ! ...

Par Bruno Lapetina, Jacques Lambert
Chez Champ social Editions

|

Auteur

Bruno Lapetina, Jacques Lambert

Editeur

Champ social Editions

Genre

Travail social

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Cadres dans le médico-social : quelle place pour la bienveillance ? par Bruno Lapetina, Jacques Lambert

Commenter ce livre

 

Cadres dans le médico-social : quelle place pour la bienveillance ?

Bruno Lapetina

Paru le 07/10/2025

150 pages

Champ social Editions

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791034609185
9791034609185
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.