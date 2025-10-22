Hiver douillet

Faites une pause pleine de douceur et de chaleur au coeur de l'hiver ! Blottis sous une couverture, installés près d'une fenêtre une tasse de chocolat à la main ou dehors en train de jouer sous les flocons de neige, ces adorables petits animaux n'attendent que vous pour retrouver des couleurs. Choisissez vos palettes et laissez-vous inspirer par ces illustrations 100 % cozy ! 39 scènes à mettre en couleur pour vivre la magie de l'hiver ! 1 - CHOISISSEZ VOS OUTILS - crayons de couleur, feutres à eau, feutres à alcool ou feutres acryliques 2 - MUNISSEZ-VOUS DE VOS PLUS BELLES COULEURS- pour donner vie à d'adorables personnages 3 - PROFITEZ D'UN MOMENT COCOONING- avec les cozy colos Hachette Heroes ! DES ILLUSTRATIONS COZY - simples et satisfaisantes à colorier, avec des lignes arrondies et épaisses UN PAPIER EPAIS A 170 GRAMMES - pour un confort et un rendu optimal UNE IMPRESSION RECTO SEUL - pour utiliser n'importe quel matériel sans s'inquiéter de transpercer la page UN CADEAU PARFAIT - pour les fans de coloriage de tous âges