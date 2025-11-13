C'est la vie !

Découvrez le témoignage de Thibault Laurent (La vie de Sora) sur l'adoption et la vie avec ses trois huskys : Sora, Tsuki et Mizumi ! Un vrai partage d'expérience ponctué par l'intervention de professionnels de l'éducation canine. Pour Thibault Laurent, l'adoption d'un animal est une aventure profondément transformatrice, dans laquelle chaque étape, chaque défi, lui apprend à devenir une meilleure version de lui-même. Ses chiens sont ses plus grands enseignants. Ce sont eux qui lui montré l'importance d'accueillir ses émotions au lieu de les fuir, de résister à la tentation de se comparer, et de comprendre à quel point avoir un animal est à la fois un privilège immense et une responsabilité précieuse. Le partage d'expérience de Thibault est rythmé par l'intervention de spécialistes de l'éducation canine, comme une vétérinaire nutritionniste et une psychologue éthologue, et comportementaliste.